В Туле на конференции обсудят проблему обеспечения водой новых территорий России

Гендиректор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых отметил, что в конференции принимают участие около 250 человек из России и ближнего зарубежья

ТАСС, 27 сентября. Международная конференция "Подземные воды - 2023" открылась в Туле, в ней принимают участие порядка 250 человек из России и ближнего зарубежья. Одной из ее из ключевых тем станет проблема обеспечения водой новых территорий России, в частности Запорожской, Херсонской областей и Луганской и Донецкой народных республик, рассказал ТАСС гендиректор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров.

"Мы полагаем, что обеспечение водой центральной части России является сегодня одной из ключевых задач. И обеспечение водой наших вернувшихся территорий - Запорожской, Херсонской областей и Луганской и Донецкой народных республик - это, наверное, одна из ключевых тем на этой конференции. В связи со сложностями, которые там возникают с обеспечением населения и производства питьевыми и промышленными водами, мы здесь уделяем этому огромное внимание", - сказал он.

Шпуров уточнил, что важно создать условия для бесперебойного обеспечения водой новых территорий, где такой проблемы ранее не было, но она возникла по нескольким причинам, в том числе из-за ситуации с Каховским водохранилищем и рекой Северский Донец. По его словам, на конференции обсудят разные предложения для решения этой проблемы, составят дорожные карты и наметят пути для достижения цели. Он сказал, что на новых территориях также предлагается расширить масштаб геологоразведочных работ на участках перспективных подземных вод, оптимизировать эксплуатацию действующих скважин и так далее. "Потенциал есть", - сказал он.

Гендиректор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых отметил, что в конференции принимают участие около 250 человек из России и ближнего зарубежья, в частности Узбекистана, Киргизии и других стран. "Очень важный вопрос - использование промышленных вод для добычи критических минералов, которые сегодня крайне важны для возобновляемой энергетики. Например, литий, который является производным из попутно добываемых промышленных вод на нефтяных и газовых месторождениях, - это очень перспективное направление, в котором Россия является одной из ведущих стран", - сказал собеседник агентства.

Международная конференция "Подземные воды - 2023" проходит в Туле 27 и 28 сентября, мероприятие организовано Госкомиссией по запасам полезных ископаемых при поддержке Федерального агентства по недропользованию и правительством Тульской области. Конференция посвящена геологическому изучению, разведке и разработке месторождений подземных вод, актуальным вопросам организации питьевого водоснабжения населенных пунктов и технического водоснабжения промышленных предприятий, в том числе - проблемам рационального недропользования и использование запасов подземных вод Центрального федерального округа.