В Казахстане заявили о заинтересованности в использовании опыта Израиля в развитии АПК

По словам премьера Алихана Смаилова, страна открыта к изучению израильских технологий

АСТАНА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер Казахстана Алихан Смаилов и председатель торгово-промышленной палаты "Израиль-Казахстан" Михаэль Роэ на встрече в Астане обсудили возможность применения в республике израильского опыта по развитию агропромышленного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

"Мы открыты к изучению израильских технологий и готовы привлекать их для придания импульса развитию АПК. Вопросы ирригации и водосбережения также являются очень актуальными. Мы хотим повысить эффективность вкладываемых государством средств и нацелены на достижение конкретных результатов", - приводит пресс-служба слова Смаилова.

Глава кабмина подчеркнул, что правительство Казахстана придает большое значение расширению партнерства с Израилем и для Астаны интерес представляют в том числе "выдающиеся успехи" Израиля в сельском хозяйстве.

Роэ в свою очередь предложил оказать комплексное содействие в применении израильских агротехнологий и методов управления водными ресурсами.

Как уточнили в пресс-службе, на встрече обсудили вопросы повышения эффективности ирригации, водосбережения, внедрения современных технологий капельного орошения, развития агронауки, а также применения новых подходов в животноводстве, производстве молока и птицеводстве.

По итогам встречи достигнута договоренность организовать в самое ближайшее время совместную работу по всем озвученным вопросам, добавили в пресс-службе.