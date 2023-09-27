В Роскачестве рассказали, в какой рыбе обитает больше всего паразитов

Больше всего паразитов обитает в речной и прудовой рыбе, она является самой опасной для употребления в сыром виде, сообщила замглавы организации Ольга Шанаева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Больше всего паразитов обитает в речной и прудовой рыбе, она является самой опасной для употребления в сыром виде. Об этом сообщила ТАСС на полях VI Международного рыбопромышленного форума заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева.

"Самой опасной для употребления в сыром виде является речная и прудовая рыба. Именно в ней обитает большинство паразитов, которые вызывают самые распространенные паразитарные заболевания. Кроме того, санитарно-гигиеническое состояние пресноводных водоемов зачастую оставляет желать лучшего", - сказала она.

Безопасность рыбы, прежде всего, гарантирует грамотная разделка, обработка и место вылова. Любая рыба, прошедшая термическую обработку, будет полезнее сырой рыбы, отметила эксперт. По ее словам, качественная проморозка убивает гельминтов и их личинок, которые представляют наибольшую угрозу для здоровья человека. Разные паразиты обладают различной выживаемостью при отрицательных температурах, поэтому нужно выдержать рыбу не менее трех суток при температуре не выше -18° С.

VI Международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге © Ольга Костромина/ ТАСС

Замруководителя Роскачества также рассказала, что нарушения выявляются в каждой категории рыбной продукции. Например, эксперты находили видовую подмену в консервах из лососевых рыб, когда нерку и кижуч заменяли более дешевой горбушей. Спустя время эта категория была исследована снова, и видовой подмены уже не было. В той же категории в более раннем исследовании в продукции девяти торговых марок специалисты обнаружили неживых личинок паразитов, а в более позднем личинки были только в продукции трех торговых марок. В исследовании пресервов из сельди в масле больше всего нарушений выявлялось в части микробиологии.

Роскачество проводит исследование рыбных консервов массового ценового сегмента - шпротов, печени трески, сайры, а также икры лососевых. Результаты испытаний будут представлены в конце года. Продукция исследуется на соответствие обязательным требованиям в части безопасности, видовой идентификации, соответствия маркировки, а также по органолептическим показателям, добавила Шанаева.