В Запорожской области в 2024 году намерены создать компанию-застройщика с госучастием

В первую очередь власти региона планируют обеспечить современным жильем Бердянск, Мелитополь, прибрежные районы

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Строительная компания с государственным участием "Запорожский домостроительный комбинат" начнет работать в регионе с начала 2024 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

"У Запорожской области появится свой застройщик - предприятие, которое сможет осуществлять весь строительный цикл от проектирования здания до его ввода в эксплуатацию. На совещании приняли решение о создании "Запорожского домостроительного комбината", его работа должна начаться уже в начале следующего года", - сказал Козенко. Он уточнил, что соответствующее решение принято в среду на заседании наблюдательного совета регионального фонда развития промышленности.

По словам Козенко, областная компания-застройщик будет акционерным обществом с участием государства. В первую очередь власти региона планируют обеспечить современным жильем "центры притяжения": города Бердянск и Мелитополь, прибрежные районы. "Социальный блок области сформировал список потребностей по строительным объектам, жилью. При начале строительных работ, реализации производственного плана эти данные обязательно будут учитываться: потребность области в жилье, необходимость переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, расселение жителей, потерявших дома из-за военной агрессии соседнего государства", - рассказал вице-премьер.