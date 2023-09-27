Ретейлер Henderson планирует изучить различные стратегические варианты развития

В пресс-службе компании сообщили, что заявлять о конкретных стратегиях преждевременно

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ретейлер Henderson, управляющий сетью салонов мужской одежды и обуви в России, рассматривает различные стратегические варианты развития, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее издание РБК со ссылкой на несколько источников сообщило, что Henderson планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. По словам одного из источника, компания может провести размещение уже в четвертом квартале текущего года, предложив на бирже 10-15% акций.

В пресс-службе Henderson не комментируют вопрос IPO. "Как любая успешная компания, Henderson рассматривает различные стратегические варианты развития, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно", - сказали в компании.

О компании

Henderson - одна из ведущих в России сетей магазинов мужской одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики. По состоянию на 30 июня у Henderson работало 159 салонов в России и два салона в Армении. Выручка АО "Хэндерсон фэшн групп" по МСФО в 2022 году выросла на 30,6%, до 12,4 млрд рублей, чистая прибыль - в 4 раза, до 1,8 млрд рублей.