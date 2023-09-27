В кабмине Украины заявили о готовности по рекомендации США поднять тарифы на газ и свет

Это позволит дать возможность субъектам, предоставляющим услуги, повышать цены и одновременно балансировать их рост субсидией для уязвимых категорий, сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины готово ввести механизм "либерализации" цен на газ и электроэнергию, фактически позволив поставщикам повышать цены, как это рекомендуют сделать США в переданном Киеву письме. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

"Либерализация цен подразумевает дать возможность субъектам, предоставляющим услуги, повышать цены и одновременно балансировать их рост субсидией для уязвимых категорий. <...> Да, мы к этому готовы. Мы уже разработали цифровой инструмент, который с ноября полноценно заработает, что позволит нам в абсолютно автоматическом режиме, проактивно предлагать людям, которые имеют право на субсидию, <...> воспользоваться ей", - сказала она в эфире телеканала "Рада", отвечая на просьбу прокомментировать соответствующую рекомендацию США.

Глава министерства социальной политики отметила, что на такие субсидии в бюджете на 2024 год предусмотрено порядка 50 млрд гривен (около $1,3 млрд).

Ранее издание "Украинская правда" опубликовало текст письма зампомощника президента США по национальной безопасности Майкла Пайла украинскому руководству. В документе под названием "Перечень приоритетных реформ. Реформы, связанные с условиями оказания помощи от США" Киеву рекомендуется провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, расширить наблюдательные советы компаний "Укрэнерго" и "Нафтогаз", усилить Национальное антикоррупционное бюро, которое должно получить исключительные полномочия по расследованию резонансных коррупционных дел, восстановить обязательное декларирование активов для всех госслужащих и судей, а также провести реформы некоторых ведомств. Отмечается, что Киеву следует выполнить рекомендации в течение 18 месяцев.

После посольство США на Украине подтвердило факт направления такого документа, заявив, что рекомендованные в нем меры предложены как основа для консультаций с Киевом и ключевыми партнерами "в рамках его усилий по интеграции в Европу".

На Украине обнародование этого письма вызвало серьезный резонанс. В частности, депутат Верховной рады Ярослав Железняк назвал это проявлением политики "деньги в обмен на реформы" и предположил, что Киев вскоре будет ограничен в получении финансовой помощи от западных партнеров, которые станут синхронизировать свои требования и выдвигаемые ему условия. В свою очередь первый зампредседателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Ярослав Юрчишин назвал ошибочным желание Вашингтона увязать вопрос поставок оружия Киеву с проведением реформ на Украине.