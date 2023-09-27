Росрыболовство сообщило, что цены на аквакультурный лосось ориентированы на мировой рынок

Его стоимость на мировом рынке постоянно растет, отметил глава агентства Илья Шестаков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Цены на аквакультурный лосось, который используется в ресторанах, ориентированы на мировой рынок, где цена на него постоянно растет. Об этом заявил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Если говорить о рестораторах, то здесь лосось аквакультурный. Здесь действительно мировая цена постоянно растет, потому что на самом деле производство лосося достаточно ограничено. В нашей стране, хоть производство и достаточно большое, но, конечно, цены ориентируются на мировой рынок", - сказал Шестаков журналистам в кулуарах VI Международного рыбопромышленного форума, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета "Известия" сообщила, что рестораторы анонсировали индексацию цен на суши и роллы до 14% в ближайшие дни. Об этом изданию рассказали в компании "Dostaевский", где такое решение было принято в связи с подорожанием сырья.

При этом Шестаков добавил, что с точки зрения оптового сегмента (продукции для населения), цены на основные лососевые виды рыб наоборот снижаются.

VI Международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге © Ольга Костромина/ ТАСС

О форуме

VI Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, организатором которого выступает Росрыболовство при поддержке Минсельхоза России, проходит в Санкт-Петербурге 27-28 сентября в Конгрессно-выставочном центре Expoforum.

ТАСС является официальным информационным партнером VI Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.