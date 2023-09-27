Бизнес заключил 56,2 тыс. контрактов с помощью бота портала поставщиков Москвы

Активнее всего сервисом пользуются предприниматели из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Пермского края

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Предприниматели заключили более 56 тыс. контрактов с помощью торгового бота на московском портале поставщиков, сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Осенью прошлого года на портале поставщиков заработал бот автоматических ставок. Сервис упрощает предпринимателям участие в котировочных сессиях и экономит их время, а заказчикам полезен тем, что позволяет поддерживать высокий уровень конкуренции в закупках. За год с использованием торгового бота заключено 56,2 тыс. контрактов на 6,1 млрд рублей. Снижение начальной цены в этих закупках позволило сэкономить 3,3 млрд рублей бюджетных средств", - цитирует пресс-служба и. о. заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В пресс-службе пояснили, что котировочные сессии - это мини-аукционы, которые длятся по три, шесть или 24 часа. В это время поставщики конкурируют друг с другом, постепенно снижая начальную цену контракта. Благодаря таким оперативным сделкам предприниматели могут быстро заключать договоры и получать прибыль, а заказчики - приобретать необходимую продукцию по выгодной цене.

"Подключая торговый бот, пользователь указывает сумму, до которой готов снизить цену продукции во время проведения котировочной сессии. Это позволяет участвовать сразу в нескольких мини-аукционах, не мешая другим поставщикам вносить свои ценовые предложения. Активнее всего сервисом пользуются предприниматели из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Пермского края - здесь с его применением состоялось более 47 тыс. котировочных сессий, по итогам которых заключены контракты на сумму около 5 млрд рублей", - приводятся слова и.о. руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сейчас на платформе работают более 56 тыс. заказчиков из 40 регионов России и свыше 310 тыс. поставщиков со всей страны, каталог продукции насчитывает более 2 млн уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тыс. контрактов, добавили в пресс-службе.