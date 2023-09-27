ЕЭК утвердила перечень электронных услуг, облагаемых НДС по стране покупателя

Официальный представитель комиссии Ия Малкина сообщила, что перечень состоит из 14 услуг

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) определил перечень услуг в электронной форме, которые облагаются НДС по месту нахождения покупателя услуги. Об этом на брифинге по итогам заседания Совета сообщила официальный представитель комиссии Ия Малкина.

"Перечень состоит из 14 услуг, оказание которых осуществляется через информационные сети, в том числе через Интернет, и невозможно без использования информационных технологий. По новым правилам при трансграничной покупке услуги в электронной форме на территории ЕАЭС из утвержденного перечня налогообложение НДС будет осуществляться по месту нахождения покупателя такой услуги", - сказала Малкина.

По ее словам, в перечень вошли такие услуги, как предоставление прав на использование программного обеспечения для электронных устройств, реклама, предоставление доменных имен и оказание услуг хостинга, администрирование информационных систем и сайтов, предоставление прав на использование электронных книг, образовательных материалов, графических изображений, музыки.

Официальный представитель комиссии напомнила, что 9 декабря 2022 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств подписали протокол, регулирующий порядок взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме. В настоящий момент протокол уже ратифицировали Армения, Белоруссия и Россия. Ожидается, что в Казахстане и Кыргызстане процедуры будут завершены до конца 2023 года.