Bloomberg: глава ЕК и Байден могут объявить о соглашении по тарифам на сталь 20 октября

Они намерены встретиться в этот день в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден намерены встретиться 20 октября в Вашингтоне, по итогам переговоров они, вероятно, объявят о достижении соглашения по тарифам на сталь. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечают его источники, во встрече также примет участие председатель Евросовета Шарль Мишель. Стороны надеются объявить перечень мер, регулирующих международную торговлю сталью, которые "положат конец" экономическому спору, начавшемуся во время президентского срока Дональда Трампа.

Ранее агентство сообщило, что США и ЕС разрабатывают соглашение по новым тарифам на китайскую сталь для решения начатого администрацией бывшего президента США Дональда Трампа торгового конфликта. Договоренности станут частью так называемого глобального соглашения по устойчивости цен на сталь и алюминий, переговоры по которому ЕС и администрация президента Байдена ведут с 2021 года. Новое соглашение будет ориентировано на тарифы на импорт из Китая.

2018 году Трамп ввел тарифы в размере 25% на сталь и 10% на алюминий из ЕС по соображениям национальной безопасности. В 2020 году Байден объявил о начале новой эры в торговых связях с Европой. Он отменил торговые барьеры на сумму 21,5 млрд долларов и начал переговоры о приостановке действия пошлин на сталь и алюминий.