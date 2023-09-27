ЛНР получит 100 млн рублей на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде

Отмечается, что средства поступят в регион в два этапа: по 50 млн рублей в 2023 и в 2024 годах

ЛУГАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит субсидию Луганской Народной Республике (ЛНР) в размере 100 млн рублей на реализацию программы социально-экономического развития региона в части организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"Правительство Российской Федерации выделит субсидию бюджету Луганской Народной Республики в размере 100 млн рублей на реализацию программы социально-экономического развития региона в части организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде", - сказано в сообщении.

Отмечается, что средства поступят в регион в два этапа: по 50 млн рублей в 2023 и в 2024 годах.