27 сентября, 12:11

ЛНР получит 100 млн рублей на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде

Отмечается, что средства поступят в регион в два этапа: по 50 млн рублей в 2023 и в 2024 годах

ЛУГАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит субсидию Луганской Народной Республике (ЛНР) в размере 100 млн рублей на реализацию программы социально-экономического развития региона в части организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"Правительство Российской Федерации выделит субсидию бюджету Луганской Народной Республики в размере 100 млн рублей на реализацию программы социально-экономического развития региона в части организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде", - сказано в сообщении.

Отмечается, что средства поступят в регион в два этапа: по 50 млн рублей в 2023 и в 2024 годах. 

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