Во Франции намерены увеличить число чиновников и расходы на экологию в 2024 году

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр отметил, что бюджет министерства экологического перехода и территориального единства вырастет на рекордные €7 млрд

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Законопроект о бюджете Франции на 2024 год предусматривает увеличение расходов на экологические преобразования, силовые ведомства и образование. Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр на пресс-конференции по итогам заседания совета министров в Елисейском дворце.

На рекордные €7 млрд вырастет бюджет министерства экологического перехода и территориального единства.

Дополнительные €4,8 млрд получат силовые ведомства, как отметил глава Минэкономики, "в рамках перевооружения государственных служб". €3,3 млрд, как и планировалось в рамках нового закона о военном планировании, будут выделены министерству вооруженных сил, €1 млрд - МВД, тогда как Минюсту - €500 млн.

€3,9 млрд дополнительно получит министерство национального образования и по делам молодежи, что позволит ему "осуществить общую переоценку зарплат учителей".

Также планируется увеличение числа государственных служащих на 8 273 человека. МВД планирует нанять дополнительно 2 681 человека, в то время как в Минюст на работу выйдет 1 961 работник. В Минэкологии намерены принять 732 дополнительных сотрудника, тогда как 580 человек примут на работу в министерство вооруженных сил. Согласно данным Официального портала государственной службы, общее число чиновников в 2022 году во Франции составило около 3,8 млн человек.

Ле Мэр также подчеркнул, что его ведомство намерено в будущем году достичь экономии €16 млрд. Это станет возможным за счет отмены субсидий на газ и электричество для населения, которые действовали в 2023 году.

Закон о военном планировании

Новый закон о военном планировании предлагает выделение до 2030 года €16 млрд на пополнение запаса боеприпасов, €5 млрд на закупку беспилотников, €5 млрд на работу разведки. Кроме этого, закон предусматривает продление программы производства истребителей Rafale. С 2027 года в течение трех лет планируется производство 42 истребителей. Правительство также предполагает увеличить за этот период производство боевых разведывательных машин Jaguar до 238 единиц и нарастить численность бронетранспортеров Griffon до 1 437 единиц.

Кроме того, закон устанавливает доведение численности личного состава до 275 тыс. человек (без учета резервистов) в течение ближайших семи лет. В тексте документа также предусмотрено направление средств на модернизацию армии: €10 млрд - на инновации, €6 млрд - на развитие военно-космических сил, €4 млрд - на усиление кибербезопасности и информационные технологии.

Предыдущий закон о военном планировании, рассчитанный на период 2009-2025 годов, предполагал выделение €295 млрд на расходы в области обороны.