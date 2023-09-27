Westinghouse и Bechtel построят первую в Польше АЭС

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что это будет "сверхсовременная и сверхбезопасная атомная электростанция"

ТАСС, 27 сентября. Американские компании Westinghouse и Bechtel будут строить первую в Польше атомную электростанцию. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на церемонии подписания соглашения на выполнение проектных работ.

"Westinghouse и Bechtel будут вместе с польскими субподрядчиками создавать первую в Польше сверхсовременную и сверхбезопасную атомную электростанцию", - сказал он.

"Я рад этому соглашению. Рад, что удалось дойти до этого дня путем сложных переговоров. Мы начинаем новую эру польско-американских отношений, новую эру сотрудничества и новую эру в области польской экономики", - добавил Моравецкий.

Соглашение о проекте АЭС подписано между компанией "Польские атомные электростанции" и консорциумом Westinghouse-Bechtel. Контракт рассчитан на 18 месяцев и предусматривает создание проекта главных компонентов АЭС, разработку цепочек поставок, инвестиционной поддержки и подготовку документации для получения разрешений на строительство.

В ноябре прошлого года правительство Польши утвердило постановление о строительстве в республике первой атомной электростанции. Планируется запуск трех реакторов на побережье Балтийского моря в Поморском воеводстве. Строительство будет стоить порядка $20 млрд.

Как сообщалось ранее, власти Польши намерены в течение 20 лет построить шесть атомных энергоблоков. С 2033 года планируется начать запуск энергоблоков мощностью 1-1,6 ГВт каждые два-три года, чтобы генерировать от 6 до 9 ГВт с нулевым уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу.