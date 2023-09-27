В РСТ считают, что нужно распространить приложение для эвакуации туристов на поездки по РФ

Как отметили в союзе, туры по России занимают у туроператоров не менее 60% от общего объема продаж

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Приложение для эвакуации туристов из-за рубежа "Помощник туриста" следует распространить и на поездки по России. Такое мнение высказал директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко в ходе Всероссийского совещания экспертов туристической отрасли в ТПП РФ.

"Помощник туриста", через который можно быстро и эффективно, в случае необходимости, организовать собственную эвакуацию из-за рубежа, к сожалению, используется только на внешних рынках. <…> Давайте посмотрим, какие возможности у нас есть, чтобы и на внутреннем рынке турист был так же защищен, как на внешних рынках", - сказал он.

Эксперт отметил, что туры по России занимают у туроператоров не менее 60% от общего объема продаж. "А значит, и риски увеличились однозначно", - объяснил он.

Ранее "Турпомощь" представила мобильное приложение "Помощник туриста". Как сообщали в ассоциации, оно снимает многие ранее трудноразрешимые задачи, которые могут возникнуть у путешественника в экстренной ситуации за рубежом, а главное - позволяет бесплатно обратиться за помощью.