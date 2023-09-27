Под Ростовом намерены создать комплекс по выращиванию и переработке ценных пород рыб

Компания "Экодон" планирует инвестировать в реализацию проекта около 2,2 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Комплекс предприятий по производству кормов для ценных рыб, выращиванию осетровых и форели, а также по переработке рыбы и рыбопродуктов создадут в Ростовской области до 2025 года. Соответствующие соглашения подписаны в Санкт-Петербурге на полях VI Международного рыбопромышленного форума, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Соглашения о создании в донском регионе до 2025 года комплекса предприятий по производству кормов для ценных рыб, выращиванию осетровых и форели, а также по переработке рыбы и рыбопродуктов были подписаны между правительством области и компанией "Экодон". В общей сложности в рамках трех инвестпроектов в создание и модернизацию производства будет вложено около 2,2 млрд рублей, на новых комплексах будет открыто 380 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Строительство завода кормов для рыб с объемом производства 30 тыс. тонн в год уже ведется в Азовском районе. На предприятии внедрят систему по выпуску экструдированных кормов, установят передовое отечественное и зарубежное оборудование. Продукция будет поставляться как на российский рынок, так и в страны ближнего зарубежья. Выращивание осетровых и форели будет проводиться на имеющихся предприятиях в хуторе Волченском Каменского района и в хуторе Новоалександровском Азовского района, инвестор модернизирует и расширит производственные мощности, что позволит производить до 3,6 тыс. тонн товарной рыбы в год. На рыбоперерабатывающем заводе в Азовском районе, строительство которого начнется в первом квартале 2024 года, будет перерабатываться собственное и привозное сырье, мощность завода составит до 60 тонн готовой продукции в сутки и около 15 тыс. тонн в год.

"Самое главное - что мы сегодня переходим очевидно к переработке. То есть от кормов до переработки - полный, законченный цикл. А значит, добавленная стоимость останется у наших предпринимателей. И бюджеты и муниципальных образований, и региона будут пополняться", - привели в пресс-службе слова главы региона Василия Голубева.

В Ростовской области на сопровождении регионального Минсельхозпрода находятся 32 инвестпроекта с общим объемом инвестиций почти 135 млрд рублей. В стадии реализации 19 проектов с общим объемом инвестиций на сумму более 36 млрд рублей.