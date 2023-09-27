Кабмин планирует контролировать цену и наценку на топливо на независимых АЗС

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, после снижения стоимости топлива в опте она должна снизиться

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство совместно с ФАС намерено контролировать цены на независимых АЗС и уровень наценок, так как после снижения стоимости топлива в опте, она должна снизиться. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Нам необходимо контролировать уровни наценки, в том числе вместе с Федеральной антимонопольной службой, на АЗС, поскольку при падении биржевых цен это должно отражаться на независимых автозаправках", - сказал он.