27 сентября, 12:35,
обновлено 27 сентября, 13:22

Кабмин может выделить субсидию на поставку мазута в отдельные регионы

Вице-премьер Александр Новак уточнил, что речь идет, в частности, о Мурманской области и Камчатском крае

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство России в настоящий момент прорабатывает возможность выделения субсидий на поставку мазута в некоторые регионы, которые используют его в энергетике. Речь идет, в том числе, о Мурманской области и Камчатском крае, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.

"Правительство прорабатывает возможность субсидирования стоимости мазута, поставляемого в отдельные регионы с высокой долей его использования в энергетике. В первую очередь, речь идет о Мурманской области и Камчатском крае", - сказал он.

По его словам, в результате повышения биржевых цен в России, стоимость мазута для регионов превысила средний уровень, который складывался в прошлом году. "Для регионов это дополнительная бюджетная нагрузка, которую необходимо компенсировать, так как в тарифах для потребителей эти цены не учтены", - добавил он. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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