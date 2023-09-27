Путин обсудил ситуацию на топливном рынке с Мишустиным и Новаком

По оценке главы государства, рост цен связан с сезонным фактором, а именно - с работами в области сельского хозяйства

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил ситуацию на топливном рынке с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и зампредом правительства Александром Новаком.

"Мы вчера с Александром Валентиновичем Новаком и сегодня с утра с ним еще говорили и с Михаилом Владимировичем [Мишустиным] - по поводу ситуации с ценами на топливо", - сообщил глава государства, открывая совещание с членами кабмина.

По оценке Путина, ситуация с ценами на топливном рынке связана с сезонным фактором, а именно - с работами в области сельского хозяйства. "Вдаваться в детали не буду, рассчитываю на то, что Александр Валентинович погрузит нас в эти детали и расскажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации", - сказал президент и передал слово Новаку.