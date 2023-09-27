Путин поручил правительству "плотнее работать" с компаниями по стабилизации цен на топливо

Президент обратил внимание, что рост цен на бензин и дизель продолжается

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству усилить работу с компаниями, чтобы те понимали свою ответственность за ситуацию с ценами на топливном рынке. Такую задачу глава государства поставил на совещании с членами кабмина.

"Мы же знаем, из-за чего это [рост цен на топливо] происходит. И в связи с ценами на нефть понимали же, что будет дальше, это же не в первый раз. Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя [топливо] на экспорт. Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы - свою, правительство должно делать другую работу", - отметил Путин. По его словам, такая работа должна быть согласована с компаниями, но у властей "задачи другие".

Президент обратил внимание, что рост цен на бензин и дизель продолжается. "Поэтому будем рассчитывать, что предлагаемые [кабмином] меры сработают, но с компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали", - подчеркнул Путин.

При этом глава государства добавил, что экономика компаний важна, "это курица, которая приносит золотые яйца". "Мы должны бережно к ним относиться, все понятно. Но тем не менее реагировать на происходящие события я бы просил вас более оперативно", - распорядился президент, комментируя доклад вице-премьера Александра Новака.

Путин также обратился к статистическим данным, согласно которым в сентябре стоимость 1 литра бензина Аи-92 выросла на восемь рублей. "Мы 21 [сентября] ввели запреты на экспорт бензина и дизельки. Вроде как снижение наблюдается на бирже. А вот за вчерашний день в рознице литр бензина Аи-92 - 51,6 рубля. До 21-го был 49,7 [рублей]. То есть цена-то растет в рознице", - указал он. "Меры приняты, а цены растут", - констатировал государства. Он подчеркнул, что потребителей мало интересует происходящее на бирже, "потребителю нужен результат".

Также Путин обратил внимание на то, что в некоторых субъектах РФ закупают дизель в соседних регионах, "потому что у них ничего не снижается". "В отдельных регионах даже подросла цена на дизельку", - добавил он.