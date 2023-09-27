Минфин предложил несколько вариантов решения проблем на топливном рынке для регионов

Одним из предложений стало дополнительное финансирование для регионов, пояснил глава министерства Антон Силуанов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает несколько вариантов решения проблем на топливном рынке для регионов, сообщил глава министерства Антон Силуанов на совещании с президентом Владимиром Путиным.

"У нас есть несколько вариантов решения проблем. Мы это тоже обсуждали с [вице-премьером] Александром Валентиновичем [Новаком]. Если оперативно решить проблему, конечно, можно и дополнительное финансирование регионам предоставить. Хотя мы видим - там есть неплохие результаты, предположим, только по Мурманской области допдоходы - 9 млрд [рублей]", - сказал Силуанов.

"Но мы готовы в этом году оперативно отреагировать, предоставив часть дополнительных ресурсов в виде дополнительной финансовой помощи. Но я согласен - надо решать системно. <…> Можно какой-то определенный объем мазута закупать для государственных нужд, в первую очередь для регионов", - добавил он.