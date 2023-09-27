ЕЭК унифицировала правила маркировки лекарств, напитков, телефонов и других товаров

Теперь в каждой из стран ЕАЭС будет гарантировано признание средств идентификации других государств, сформированных в соответствии с унифицированными требованиями, сообщила официальный представитель комиссии Ия Малкина

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) унифицировал правила маркировки лекарственных препаратов, безалкогольных напитков, сока, а также телефонов и ноутбуков в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина по итогам заседания совета ЕЭК.

"Совет ЕЭК принял решения об установлении унифицированных правил маркировки лекарственных препаратов, безалкогольных напитков, сока, а также телефонов и ноутбуков в странах ЕАЭС. Государства - члены будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции средствами идентификации на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее чем за шесть месяцев", - сказала Малкина.

Таким образом, во всех случаях в каждой из стран ЕАЭС будет гарантировано признание средств идентификации других государств, сформированных в соответствии с унифицированными требованиями, отметила она. При этом в связи с особенностями системы маркировки лекарственных препаратов в Киргизии совет ЕЭК предусмотрел изъятие, позволяющее применять требования к средству идентификации, отличные от принятого решения, добавила Малкина.

Кроме того, в связи с позициями сторон в решениях отмечено отсутствие намерений у нескольких стран вводить маркировку на текущем этапе, отметила она. "Так, в отношении лекарств - это Армения, в отношении безалкогольных напитков и соков - Казахстан, а в отношении ноутбуков и телефонов - Казахстан и Кыргызстан", - сказала официальный представитель ЕЭК.