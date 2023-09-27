Дума одобрила в I чтении статус соцпредприятия для фирм, трудоустроивших участников СВО

Как отметили в нижней палате парламента, солдаты и офицеры, возвращаясь с фронта, должны быть уверены, что смогут найти достойную работу

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о присвоении статуса социального предприятия компаниям, трудоустроившим демобилизовавшихся бойцов СВО. Документ был инициирован группой депутатов - членов рабочей группы по вопросам СВО.

Законопроектом предлагается включить в перечень категорий граждан, обеспечение занятости которых является одним из условий получения субъектами малого и среднего предпринимательства поддержки от органов государственной власти и органов местного самоуправления, лиц, проходивших военную службу в зоне специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.

Кроме того, в этот перечень включат ветеранов боевых действий, в том числе военнослужащих органов ФСБ, в том числе уволенных в запас (отставку), выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также лиц, воевавших в зоне СВО в составе добровольческих формирований.

Как подчеркнул член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, круг мер по трудоустройству ветеранов спецоперации необходимо расширять. "Ребятам, которые возвращаются с линии боевого соприкосновения и по состоянию здоровья не могут снова встать в строй, надо помочь интегрироваться в обычную жизнь, включить их в экономические процессы. Расширение понятия социального предпринимательства поможет им претендовать на определенные льготы и господдержку при запуске своего бизнеса", - пояснил он.

"Наши солдаты и офицеры, возвращаясь с фронта, должны быть уверены, что смогут найти достойную работу, обеспечить свою семью, быть востребованными", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что помощь ветеранам СВО в трудоустройстве, поиске новой профессии, открытии своего дела - "это задача, поставленная президентом Владимиром Путиным".

"В соответствии с принятым сегодня в первом чтении законопроектом, малому и среднему бизнесу, который берет на работу участников СВО, ветеранов боевых действий, будет присвоен статус социального предприятия. Благодаря этому они смогут получать различные государственные льготы. Это решение, с одной стороны, сделает более выгодным для работодателя трудоустройство участника специальной военной операции, с другой - окажет поддержку предпринимателям, создаст дополнительные условия для развития бизнеса", - пояснил Володин.