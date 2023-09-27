В России зарегистрировали 165 препаратов для лечения сахарного диабета

Министр здравоохранения РФ отметил, что на рынке госзакупок уже 70% таких препаратов также отечественного производства

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Порядка 165 препаратов для лечения сахарного диабета первого и второго типа зарегистрировано в России, половина из них - отечественного производства, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что на рынке госзакупок уже 70% таких препаратов также отечественного производства.

"В РФ зарегистрировано всего 165 препаратов для лечения сахарного диабета и первого, и второго типа, половина из них - отечественного производства. На рынке государственных закупок в этом году уже 70% - это отечественные препараты, и отечественная промышленность позволяет в том числе сегодня экспортировать уже активно данную группу препаратов", - сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Мурашко добавил, что в России сейчас зарегистрировано шесть видов отечественных тест-полосок для определения сахара в крови. Он также напомнил о реализации федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом", который предусматривает, в частности, развитие инфраструктуры службы диабета, прежде всего, в сельской местности и на удаленных территориях, дооснащение оборудованием для выявления и контроля состояния пациентов.

По данным главы Минздрава, в 2022 году около 5,3 млн пациентов с сахарным диабетом находились под наблюдением медиков, из них порядка 58 тыс. - дети, страдающие сахарным диабетом первого типа.

Производство необходимых изделий в России

Медицинских изделий для измерения уровня глюкозы в крови, в том числе глюкометров, в России производится достаточно, отметил Мурашко.

"Непосредственно тест-полоски и глюкометры, которые разово определяют [уровень глюкозы], их достаточно производится сегодня в РФ и рынок обеспечен. <...> Были определенные сложности, поэтому Росздравнадзором было зарегистрировано еще два прибора [для мониторинга уровня глюкозы] для того, чтобы обеспечить стабильность рынка. Сегодня, по данным Росздравнадзора, это обеспечено. Плюс есть еще заявки на регистрацию [приборов]. Мы видим, что ситуация сейчас выровнялась", - сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Мурашко уточнил, что в России сейчас зарегистрировано четыре системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови зарубежного производства. "Два отечественных [прибора] разрабатывается сейчас. <...> Производители обещают, что в первом квартале [2024 года] выйдут на клинические исследования", - сообщил министр, отвечая на уточняющие вопросы президента.