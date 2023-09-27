В Запорожской области запрет на продажу крепкого алкоголя продлили на месяц

Запрет не касается слабоалкогольных напитков, пива и сидра, пояснил зампредседателя правительства области по экономике Андрей Козенко

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Запорожской области продлили до 24 октября запрет на розничную продажу крепких алкогольных напитков, который действует в регионе с мая 2023 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства области по экономике Андрей Козенко.

"Запрет на продажу крепких алкогольных напитков продлен до 24 октября. Он не касается слабоалкогольных напитков, пива и сидра", - сказал он.

Запрет на продажу в Запорожской области крепких алкогольных напитков ввел в начале мая врио губернатора Евгений Балицкий, запрет несколько раз продлевали. Наказание для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушение ограничений может составить до 300 тыс. рублей с конфискацией товара.

В октябре 2022 года реализация алкогольной продукции в Запорожской области была ограничена после введения военного положения, алкогольные напитки в области можно приобрести только с 08:00 до 17:00, также полностью запрещена его продажа военнослужащим.