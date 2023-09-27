СМИ: Тегеран и Доха договорились об использовании разблокированных иранских активов

По информации Tasnim, главы центральных банков Ирана и Катара Мохаммад Фарзин и Бандар бен Мухаммед бен Сауд Аль Тани пришли к необходимым договоренностям относительно начала использования иранских активов в размере около $5,9 млрд

ДУБАЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Ирана и Катара достигли договоренности о начале проведения операций с активами исламской республики, к которым Тегеран получил доступ в рамках сделки по обмену заключенными с США. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, главы центральных банков Ирана и Катара Мохаммад Фарзин и Бандар бен Мухаммед бен Сауд Аль Тани в ходе переговоров в Дохе пришли к необходимым договоренностям относительно начала использования иранских активов в размере около $5,9 млрд. Агентство не уточнило, в каких целях будут совершены первые операции.

18 сентября состоялся обмен заключенными между Ираном и США в формате "пять на пять". Самолет с пятью освобожденными американскими гражданами прилетел из Ирана в Доху. На борту также находились двое членов семей бывших заключенных, которым, как утверждает администрация США, было запрещено покидать исламскую республику. Власти США освободили пятерых иранских граждан, двое из них прибыли в Тегеран.

В рамках сделки по обмену заключенными Иран получил доступ к своим активам, которые были заблокированы на счетах южнокорейских банков из-за санкций США. Фарзин подтвердил, что активы в размере $5,9 млрд поступили на счета иранских банков в Катаре. По его словам, в августе средства были переведены из Южной Кореи в Швейцарию для конвертации в евро.

Как сообщил журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга, Иран сможет потратить разблокированные средства только на приобретение продуктов питания, лекарств, медицинских приборов и сельскохозяйственной продукции. По его словам, эта продукция будет поступать в Иран через "гуманитарный канал в Катаре", а за процессом закупок и поставок будет следить Минфин США. В свою очередь МИД исламской республики заявил, что Тегеран будет использовать эти средства по своему усмотрению и исходя из потребностей и приоритетов страны.