В Литве готовят к консервации дочернее предприятие "Еврохима"

Речь идет о заводе удобрений Lifosa, передает агентство BNS

ВИЛЬНЮС, 27 сентября. /ТАСС/. Завод по производству фосфорных удобрений Lifosa в литовском городе Кедайняй, который является дочерним предприятием российской компании "Еврохим", готовится к консервации. Об этом сообщило агентство BNS.

"Работа завода приостановлена. Проводятся подготовительные процедуры к временной консервации предприятия", - приводятся в сообщении слова представителя Lifosa.

Завод подпал под санкции, введенные против бывшего члена совета директоров "Еврохима" Андрея Мельниченко. В марте 2022 года компания объявила о выходе Мельниченко из состава ее совета директоров и бенефициаров в связи с включением в санкционный список ЕС.

Компания EuroChem Group AG заявила в июле, что инициирует процесс консервации Lifosa из-за воздействия санкций. Как отметил главный исполнительный директор EuroChem Group AG Самир Брихо, после тщательного обсуждения ситуации "Еврохим" намерен начать процесс консервации завода с октября 2023 года. По словам Брихо, несмотря на то, что ЕС заявил о том, что "Еврохим" не находится под санкциями, компания продолжает сталкиваться с их последствиями, которые массовыми сбоями в цепочке поставок и нехваткой сырья серьезно повлияли на работу в Европе.