В Ижевске Росатом и УдГУ открыли Центр аддитивных технологий общего доступа

Такие центры планируется открывать по всей стране, чтобы улучшить технологические возможности отечественного 3D-оборудования совместно с ведущими вузами и промышленными предприятиями России, передает пресс-служба ТВЭЛ слова генерального директора РусАТ Ильи Кавелашвили

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Компания "Русатом - аддитивные технологии" (РусАТ, входит в топливный дивизион Росатома - ТВЭЛ) и Удмуртский государственный университет (УдГУ) открыли в Ижевске первый в России Центр аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД). В нем будут решать производственные и образовательные задачи в области технологий трехмерной печати, мощностями центра смогут пользоваться преподаватели, аспиранты и студенты УдГУ, сообщает пресс-служба дивизиона.

"Мы планируем открывать такие центры по всей стране, чтобы совершенствовать технологические возможности отечественного 3D-оборудования и материалов совместно с ведущими вузами и промышленными предприятиями России. <…> Это будет способствовать комплексному развитию аддитивных технологий в регионах, укреплению их промышленного и инновационного потенциала", - приводятся в сообщении пресс-службы слова генерального директора РусАТ Ильи Кавелашвили.

По словам ректора УдГУ Галины Мерзляковой, на базе ЦАТОД ежегодно будут обучаться более 40 специалистов. Уже разработаны образовательный профиль, посвященный аддитивным технологиям и современным материалам в химии, физике и механике (бакалавриат и магистратура), а также программа дополнительного профессионального образования "Оператор СЛП-машины аддитивного производства".

РусАТ и УдГУ являются технологическими партнерами в рамках дорожной карты "Технологии новых материалов и веществ", отмечает пресс-служба ТВЭЛ. Стороны разрабатывают совместные программы дополнительного образования для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также предоставляют услуги 3D-печати предприятиям Удмуртии. Для реализации поставленных целей РусАТ оснастит новую площадку УдГУ современным оборудованием для аддитивного производства.

ООО "РусАТ" - специализированная компания-интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трехмерной печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство.