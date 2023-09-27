Лондон считает освоение месторождений залогом энергетической безопасности

Британское Переходное управление Северного моря одобрило освоение компанией Equinor месторождения с запасами около 300 млн баррелей, расположенного примерно в 130 км к северу-западу от Шетландских островов

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Продолжение добычи нефти и газа в Северном море, освоение там месторождений необходимы для укрепления энергетической безопасности Великобритании. Об этом говорится в заявлении министерства энергетики и углеродной нейтральности страны в связи с разработкой нового нефтяного месторождения Rosebank.

Британское Переходное управление Северного моря одобрило освоение норвежской энергетической компанией Equinor месторождения с запасами около 300 млн баррелей, расположенного примерно в 130 км к северу-западу от Шетландских островов. Такие решения важны "для снижения уязвимости Соединенного Королевства в условиях энергетического кризиса" после начала конфликта на Украине, отмечается в документе.

Великобритания, развивающая возобновляемые источники энергии, будет "в ближайшие десятилетия по-прежнему зависеть от нефти и газа". "Даже при достижении чистого нуля в 2050 году <...> четверть потребностей [королевства] в энергии будет обеспечиваться за счет нефти и газа", - указывают в Минэнерго. Ранее власти Великобритании заявили о намерении выдать десятки лицензий на ускоренную разработку месторождений в Северном море.

Нефтегазовая отрасль ежегодно приносит экономике страны $20,7 млрд, поддерживает около 200 тыс. рабочих мест и в ближайшее пятилетие обеспечит свыше $60 млрд налоговых поступлений, которые могут быть использованы "для поддержки перехода к более чистой энергетике", указывают в ведомстве.

Международное энергетическое агентство (МЭА) выступило на этой неделе против инвестиций в новые долгосрочные нефтегазовые проекты, однако отметило необходимость вложений в уже существующие. "Последовательность сокращения инвестиций в ископаемое топливо и их увеличения в чистую энергетику жизненно необходима, чтобы избежать разрушительных скачков цен и перенасыщения рынка", - подчеркивает МЭА.