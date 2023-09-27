"Автодор" досрочно завершил ремонт почти 30 км трассы в ЛНР

Специалисты уложили на участке трассы более 130 тыс. тонн асфальтобетона, установили более 8 км барьерного ограждения, около 780 средств организации дорожного движения, порядка 40 км бортового камня, а также нанесли разметку, сообщили в республиканском Минтрансе

ЛУГАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники госкомпании "Автодор" досрочно капитально отремонтировали почти 30 км трассы от Луганска до Антрацитовского района Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса ЛНР.

"На трассе от Луганска до границы с Антрацитовским районом дорожники госкомпании "Автодор" завершили работу над капитальным ремонтом участка трассы Старобельск - Луганск - Красный Луч - Макеевка - Донецк. <…> Специалисты досрочно отремонтировали участок трассы протяженностью 27,5 км: по контракту ремонтные работы должны были завершиться 1 декабря", - сказал представитель Минтранса республики.

По словам собеседника агентства, специалисты "Автодора" уложили на участке трассы более 130 тыс. тонн асфальтобетона, установили более 8 км барьерного ограждения, около 780 средств организации дорожного движения, порядка 40 км бортового камня, а также нанесли разметку. Он отметил, что до конца сентября дорожники завершат ремонт водопропускных труб и устройство тротуаров.

Автомобильная дорога Старобельск - Луганск - Красный Луч - Макеевка - Донецк объединяет столицы двух республик: Луганск и Донецк и является самым безопасным маршрутом между двумя регионами.