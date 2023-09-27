Приложение "Честный знак" может стать обязательным к предустановке на все смартфоны

Как сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, Минпромторг и Минцифры прорабатывают этот вопрос

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минпромторг и Минцифры прорабатывают включение приложения "Честный знак" в перечень для обязательной предустановки на все смартфоны, ввозимые в Россию. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.

"Этот своего рода инструмент общественного контроля должен быть под рукой у всех россиян. Скачать его можно бесплатно в магазинах приложений. Кроме того, этим летом сканер "Честного знака" добавлен в сервис "Госуслуги". И мы сейчас работаем с Минцифры над включением приложения в перечень программ для обязательной предустановки на все телефоны, ввозимые в Россию", - сказал он.

Как подчеркнул Мантуров, приложение работает по всем группам маркируемых товаров и позволяет узнать информацию о производителе, составе продукта, сроке годности. "На сегодня приложение на телефоны установили уже более одиннадцать миллионов наших граждан, которые суммарно воспользовались им свыше 150 млн раз", - добавил вице-премьер.

Говоря о результатах работы системы маркировки, он отметил, что сейчас проходят эксперименты по ее расширению на титановую продукцию, на средства реабилитации, икру. В ближайших планах - распространить инструмент на оптоволокно, электронику, препараты и корма для животных, растительные масла, бытовую химию и косметику.