Фермерам Кубани планируют выделять по 5 млн рублей на создание сельхозкооперативов

По мнению главы региона Вениамина Кондратьева, проект "Опорный фермер" поспособствует обеспечению конкурентноспособности крестьянских (фермерских) хозяйств и стабильности их деятельности

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. В Краснодарском крае намерены запустить в программу "Опорный фермер", согласно которой фермерам, объединяющимся в сельскохозяйственные кооперативы, будут выделять субсидии в размере 5 млн рублей на развитие материально-технической базы. Соответствующие поправки в краевой закон приняли в первом чтении депутаты Законодательного собрания Краснодарского края.

По словам министра сельского хозяйства региона Федора Дереки, господдержка будет предоставляться на конкурсной основе. Обязательным условием станет объединение групп фермеров в сельхозкооперативы. В отрасли животноводства предусмотрено объединение не менее 10 крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей или самозанятых, в других отраслях - не менее 20. Создать сельхозкооператив необходимо будет в течение трех лет после получения меры господдержки, приобретенное имущество будет оформляться как неделимый фонд кооператива.

"У нас успешно функционируют сельхозкооперативы. Но мы двигаемся дальше. Нам важно сохранить устойчивость фермерства. И проект "Опорный фермер" сыграет в этом очень важную роль - и в обеспечении конкурентноспособности КФХ [крестьянских (фермерских) хозяйств], и в стабильности их деятельности", - отметил в ходе сессии регионального парламента губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко подчеркнул, что "фермерство является значимой силой, которая обеспечивает серьезные объемы производства в региональном агропромышленном комплексе". "Но потенциал у него значительно выше, и нам необходимо создавать условия для обеспечения дальнейшего роста. Поэтому по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Законодательное собрание Краснодарского края поступил законопроект, предусматривающий дополнительные меры поддержки этого сектора. Уверен, его принятие создаст основу для укрепления материально-технической базы фермерства, усиления кооперации отдельных хозяйств", - сказал он.

По состоянию на 1 сентября в Краснодарском крае функционирует 161 сельскохозяйственный потребительский кооператив общей численностью 2,5 тыс. членов, выручка по итогам 2022 года оценена в 2,4 млрд рублей, что в 2,5 раза больше показателя 2021 года, объемы переработанной, реализованной и принятой на хранение продукции достигли почти 50 тыс. тонн, что на 80% больше, чем годом ранее.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов России, эксперты называют Кубань гарантом продуктовой безопасности страны.