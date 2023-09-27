Путин напомнил кабмину о механизмах сдерживания роста цен на топливо

Президент призвал членов правительства подумать над своевременным принятием решений

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин напомнил членам правительства о механизмах сдерживания роста цен на топливо, призвав их подумать над своевременным принятием решений.

Во время совещания главы государства с членами правительства министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что если оперативно решить проблему, то можно предоставить регионам дополнительное финансирование. Однако он согласился с президентом, что нужно решать вопросы с повышением цен системно. Так, Силуанов привел в пример, что они с "удобреньщиками" решили, что часть продукции поставляют на внутренний рынок по фиксированным цена, а остальное - на экспорт.

"Я согласен с вами в той части, когда вы сейчас говорили о том, что у нас есть практика по другим отраслям - вот по удобрениям, допустим. Действительно, поставили на внутренний рынок необходимый объем, а потом зарабатывайте на внешнем. Есть же - работает!" - указал глава государства.

Путин согласился, что "здесь есть своя специфика" у нефтяной отрасли. "Но тем не менее большой разницы нет. Надо только своевременно эти решения принимать", - обратил внимание президент.

Он также перечислил и другие варианты "своевременного принятия решений", но, по его словам, есть вопрос, "связанный с налогообложением". "Вот они начали зарабатывать на большой цене, бюджет тоже зарабатывает, здесь тоже можно подумать о каких-то уточнениях. Бюджет зарабатывает, они говорят: "Ну верните нам эти деньги, которые бюджет заработал", - описал ситуацию Путин.

Он обратился к правительству: "Подумайте. Мы же видели, что происходит, и заранее можно предложить варианты решения, и своевременно, автоматически, будем тогда реагировать на происходящие события перед повышением и понижением цен".