На Кубани до конца года намерены отремонтировать более 65 км сетей водоснабжения

В планах также провести ремонт 48 водозаборных сооружений в регионе

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Более 65 км сетей водоснабжения отремонтируют до конца года в Краснодарском крае в рамках региональной госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"В этом году по программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" в городах и районах края ведут работы по строительству, реконструкции и ремонту 65,9 км сетей водоснабжения, а также 48 водозаборных сооружений", - сказали в пресс-службе. В качестве примера привели капитальный ремонт артезианской скважины, завершившийся в Выселковском районе. "Глубина артезианской скважины - порядка 207 м, ее капитальный ремонт обеспечил надежность и качество водоснабжения около 1,9 тыс. жителей, а также социальных объектов и предприятий, расположенных на территории хутора", - отметили в пресс-службе со ссылкой на врио министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника.