Венгрия и Словакия подписали соглашение по атомной энергии

Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал основной целью этой договоренности "координацию участия двух стран в разработках ядерных технологий" в целях их применения в сфере энергетики

БУДАПЕШТ, 27 сентября. /ТАСС/. Венгрия и Словакия заключили соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии. Подписи под документом поставили в Братиславе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и министр экономики Словакии Петер Довгун.

Как сообщил глава венгерского МИД, основной целью этой договоренности является "координация участия двух стран в разработках ядерных технологий" в целях их применения в сфере энергетики. "Это поможет нам максимально быстро использовать новые технологии для формирования национального энергетического баланса", - сказал Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В то же время министр напомнил, что в Европе продолжаются "сильные нападки" на ядерную энергетику. "По-прежнему предпринимаются серьезные идеологические и политические усилия, направленные на то, чтобы поставить ядерную энергетику в невыгодное положение и лишить возможности использовать ядерную энергию те страны, которые в значительной степени полагаются на нее при формировании своего национального энергетического баланса", - заявил Сийярто, добавив, что "это относится к Венгрии и Словакии".

"Как для Венгрии, так и для Словакии ядерная энергетика играет важную роль в обеспечении безопасности энергоснабжения. Отказ от ядерной энергетики противоречил бы нашим национальным интересам", - подчеркнул глава МИД.

В Венгрии работает АЭС в Пакше, в Словакии - две станции: в Богунице и Моховце, построенные советскими специалистами. На них используются реакторы ВВЭР-440.