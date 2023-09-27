Задержание экс-главы Карабаха и санкции против Великобритании. Главные события 27 сентября

Задержание экс-главы Нагорного Карабаха

Азербайджанские пограничники задержали бывшего главу правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна при попытке выехать на территорию Армении. Ранее источник сообщил ТАСС, что он пытался выехать в Горис. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием обязать азербайджанские власти предоставить информацию о местонахождении и состоянии Варданяна.

Ответные санкции против Великобритании

Россия расширила ответные санкции против Великобритании. В обновленный список включили 23 человека. Въезд в страну закрывается, в частности, курирующему подготовку бойцов ВСУ начальнику Штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакину, председателю Объединенного разведывательного комитета при правительстве страны Мадлен Алессандри, а также председателю совета директоров оборонной компании BAE Systems Крессиде Хогг.

Уход биржи Binance из России

Криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса компании CommEX. Процесс отключения займет до одного года. В рамках этой сделки у биржи не останется прав на возможности обратного выкупа долей в бизнесе и получение части прибыли после продажи. Новых пользователей будут частично перенаправлять на платформу CommEX.

Заявление сейсмологов о взрывах на "Северных потоках"

Cпециалисты Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar сообщили, что в 2022 году на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошло четыре взрыва. Ранее считалось, что их было всего два. Один взрыв был выявлен к юго-востоку от датского острова Борнхольм, а три остальных - к северо-востоку от него. По мнению специалистов Norsar, взрывов могло быть больше. Итоги расследований диверсии планируют опубликовать совместно с институтом, при этом ведомства Дании, Швеции и ФРГ отказались давать комментарии по этой теме.

Отзыв прокатного удостоверения у фильма "Айта"

Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта" режиссера Степана Бурнашева. Представитель Роскомнадзора ранее сообщал, что служба выявила в картине "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России".