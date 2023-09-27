Путин поручил продолжать маркировку товаров в интересах потребителей

Глава государства отметил, что следующие шаги надо своевременно прорабатывать с бизнесом

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Процесс маркировки товаров надо продолжать в диалоге с бизнесом и в интересах потребителей, отметил президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина.

"Надеюсь, что в диалоге с производителями этот процесс будет продолжен так, чтобы действовать спокойненько, поэтапно, чтобы люди понимали, что и в какие сроки будет происходить", - сказал глава государства, выслушав доклад вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова. Путин добавил, что следующие шаги надо своевременно прорабатывать с бизнесом "с тем, чтобы обеспечить интересы потребителей".

Он прокомментировал и слова Мантурова о том, что благодаря внедрению маркировки многие производители вынуждены были встать на налоговый учет. "Я так понимаю, что для бюджета это принесло соответствующий результат", - заметил президент. Вице-премьер подтвердил: "Абсолютно верно".