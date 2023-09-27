Мантуров заявил, что поступления налогов в бюджет от маркировки достигли 471 млрд рублей

Сейчас маркировка охватывает 16 категорий товаров, которые формируют около 15% несырьевого ВВП страны, подчеркнул вице-премьер

МОСКВА, 27 сентября./ТАСС/. Налоговые поступления в бюджет от работы системы маркировки составили 471 млрд рублей за все годы реализации механизма. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.

"Помимо граждан и ответственного бизнеса, эффекты от внедрения маркировки получает и наша бюджетная система. За годы реализации механизма прямые и косвенные дополнительные налоговые поступления составили 471 млрд рублей. Что важно - фискальные результаты возникают практически сразу после включения в проект новой товарной группы. В частности, уже за первый год объем налоговых сборов по молочной продукции вырос на треть", - сказал он.

О снижении доли нелегальных товаров

Сейчас маркировка охватывает 16 категорий товаров, которые формируют около 15% несырьевого ВВП страны, подчеркнул Мантуров. Так, доля нелегальных товаров парфюмерной отрасли сократилась на четверть, обуви - на треть, по шинам и покрышкам доля контрафакта снизилась в два раза.

На рынке воды маркировка выявила около 450 производителей, которые ранее не отчитывались в органы власти. "Сейчас все они встали на учет и платят налоги. И в целом видимый сегмент рынка по воде увеличился более чем на четверть", - заключил вице-премьер.

Кроме того, маркировка позволила снизить реализацию просроченных лекарств за прошлый год в три раза. "Отмечу внедрение с 1 сентября удаленного контроля за отпуском рецептурных сильнодействующих и наркотических препаратов. Помимо Росздравнадзора, доступ к системе получило МВД. Реализация риск-ориентированного подхода позволяет выявлять аптеки, которые нарушают правила отпуска лекарств обозначенной категории", - добавил Мантуров.