Путин назвал заметным прогресс в разбюрокрачивании

Президент России отметил, что еще есть над чем работать

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил успехи правительства по сокращению избыточных бюрократических процедур для бизнеса и граждан. Тем не менее, по словам главы государства, еще есть над чем работать в этой области.

"Прогресс очевидный, заметный. Благодарю вас за эти результаты, но надеюсь, что работа будет продолжена. Там есть над чем работать", - обратился Путин к вице-премьеру - руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко на совещании с членами кабмина.

По словам президента, за предыдущие пару лет "такой хороший прогресс наблюдается в сервисах выдачи лицензий, разрешений различных через портал госуслуг". "Мы много раз говорили, что на те незаконные ограничения, которые некоторые страны вводят в отношении России, мы можем ответить многими вещами, но одна из таких вещей - это разбюрокрачивание, это предоставление больших свобод всем участникам экономической деятельности, гражданам. Я смотрю - сокращение сроков оказания услуг в два-три раза у нас произошло. Это хороший такой, положительный опыт", - отметил глава государства.

Путин также добавил, что разбюрокрачивая все процессы, снижая нагрузку на граждан, на бизнес, снижая количество различного рода необходимых разрешений и проверок, власти все-таки не должны забывать о гарантировании интересов потребителей и сохранении качества продукции и услуг на высоком уровне.