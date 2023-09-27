Проект Минтруда по профилактике профзаболеваний расширился до 2 500 человек

Замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов сообщил, что в проекте участвуют работники железнодорожной, производственной, металлургической и авиаотраслей

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Пилотный проект по профилактике профессиональных заболеваний работников в 2023 году расширился со 100 до 2,5 тыс. участников. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

"Мы пришли по итогам 2021 года к позитивной оценке наших социальных партнеров, и нам удалось в 2022 году в бюджет на 2023 год заложить 500 млн рублей. Мы вышли на то, что в рамках пилотного проекта текущего года уже более 2,5 тыс. работников охвачено. Напомню: ранее было 100. Соответственно, 133 работодателя, а не 3", - сказал он на сессии Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).

Минтруд РФ с апреля по декабрь 2021 года реализовывал пилотный проект по организации межведомственного взаимодействия для предупреждения профессиональных заболеваний и создания системы мониторинга состояния здоровья работников. Проект предполагал временный вывод застрахованных из вредных (опасных) условий труда, если у работников выявляли ранние признаки воздействия вредных производственных факторов. Эти сотрудники проходили профилактику профессиональных заболеваний в федеральных бюджетных учреждениях и центрах реабилитации Фонда социального страхования (в 2023 году Фонд социального страхования и Пенсионный фонд России объединены в Социальный фонд России) с последующим мониторингом состояния их здоровья. Расходы на реализацию проекта в 2021 году составили 15 млн рублей.

Согласно презентации Пудова, в проекте участвуют работники железнодорожной, производственной, металлургической и авиаотраслей.

Всероссийская неделя охраны труда проходит c 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства "Сириус". Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.