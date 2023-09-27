Внешние заимствования РФ на 2024 год намечены в объеме 107 млрд рублей

В 2024 - 2026 годах планируется размещение государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, в объеме до эквивалента $1 млрд ежегодно

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Объем государственных внешних заимствований РФ в 2024 году составит 107 млрд 271,9 млн рублей, в 2025 году - 104 млрд 556,9 млн рублей и в 2026 году - 105 млрд 21,3 млн рублей. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Объем погашения государственного внешнего долга РФ в 2024 году запланирован в объеме 46 млрд 513,1 млн рублей, в 2025 году - 194 млрд 317,8 млн рублей, в 2026 году - 289 млрд 216,1 млн рублей

В 2024 - 2026 годах планируется размещение государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, в объеме до эквивалента $1 млрд ежегодно.

Объем погашения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в 2024 году составит 31 млрд 801,2 млн рублей, в 2025 году - 185 млрд 799,7 млн рублей и в 2026 году - 285 млрд 44,4 млн рублей.