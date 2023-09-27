Путин поручил Мурашко продумать меры по улучшению ситуации с медизделиями для диабетиков

Президент России попросил министра здравоохранения за неделю продумать, как можно исправить сложившуюся ситуацию, и доложить об этом

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко неделю, чтобы продумать меры по улучшению ситуации с устройствами для лечения сахарного диабета и представить ему доклад на эту тему.

Руководитель исполкома "Общероссийского народного фронта" Михаил Кузнецов на заседании главы государства с членами правительства обратил внимание на ряд проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются люди с сахарным диабетом, в частности, на дефицит устройств непрерывного мониторинга глюкозы.

Президент, выслушав Кузнецова, попросил Мурашко за неделю продумать, как можно исправить сложившуюся ситуацию, и доложить об этом. "Посмотрите на ту информацию, которая "Народным фронтом" получена, и через недельку все-таки мне еще раз передоложите, что и как вы предполагаете сделать в ближайшее время, чтобы ситуацию менять к лучшему, в нужном нам направлении", - обратился он к главе Минздрава.