Росрыболовство назвало достаточным количество рыбы для обеспечения нормой потребления

По словам заместителя руководителя ведомства Василия Соколова, медицинские специалисты рекомендуют есть рыбу два раза в неделю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. На российском рынке достаточно рыбной продукции для обеспечения граждан нормой потребления. Об этом заявил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов на VI Международном рыбопромышленном форуме.

"Потребление у нас не очень большое. То есть по сравнению с рядом стран мы выглядим достаточно неплохо - по сравнению с тем же Евросоюзом, но не дотягиваем до тех норм, которые еще в Советском Союзе были - 22-24 кг. В целом можно сказать, что рыбы нашей отечественной у нас в достаточном количестве, чтобы эту норму обеспечить для наших граждан", - сказал он.

"Казалось бы, небольшой объем, если взять в сравнении с другими мясными продуктами - с макаронами, с овощами. По рекомендации медиков всего лишь два раза в неделю надо есть рыбу", - добавил Соколов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать меры по стимулированию потребления рыбы в РФ.

VI Международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге © Алексей Малашенко/ ТАСС

О форуме

VI Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, организатором которого выступает Росрыболовство при поддержке Минсельхоза России, проходит в Санкт-Петербурге 27-28 сентября в Конгрессно-выставочном центре Expoforum.

ТАСС является официальным информационным партнером VI Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.