Григоренко сообщил о сокращении в два раза срока получения разрешений на ведение бизнеса

Количество необходимых документов уменьшилось с восьми до пяти, заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Срок получения разрешений на ведение бизнеса через портал госуслуг сократился в два раза - с 43 до 23 дней. При этом количество необходимых документов уменьшилось с восьми до пяти, сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"У нас уже количество документов для получения разрешений уменьшилось в 1,6 раза - с восьми документов в среднем до пяти. Средний срок получения разрешений, которые мы вывели на портал госуслуг, сократился почти в два раза - в 1,9 раза - с 43 дней до 23 дней", - сказал он, пояснив, что это предварительные и промежуточные результаты работы.

По словам Григоренко, сегодня все востребованные виды разрешений - это порядка 372 видов - доступны на портале госуслуг. Срок получения лицензий, как отметил вице-премьер, составляет сейчас пять дней.

"Введена единая процедура - это, действительно, очень удобно. Я еще раз обращу внимание, что мы не снижали регуляторные требования, мы ничего не меняли с точки зрения регуляторики, мы только упростили процедуры и убрали лишние документы, которые есть уже в других государственных ведомствах. <…> Мы не отменяли существующие способы получения лицензий и разрешений, включая существующие информационные системы, принцип одного окна, бумажные способы получения - все это параллельно существуют", - пояснил он.

Вице-премьер отметил также, что большое внимание было уделено сервисной составляющей, благодаря чему удалось сделать сервис интуитивно понятным и удобным для использования.