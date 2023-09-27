В Прикамье проиндексируют зарплаты бюджетникам на 4,9%

Индексация произойдет с 1 октября 2024 года

ТАСС, 27 сентября. В Пермском крае планируют повысить зарплаты работникам бюджетной сферы на 4,9%, сообщается на сайте правительства области по итогам рассмотрения законопроекта о бюджете края на 2024-2026 годы на заседании правительства региона.

"На ближайшую трехлетку в бюджет заложены средства на увеличение фонда оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указами президента России, исходя из темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы. Запланирована индексация расходов на питание и медикаменты на 4,9%. Также документ предусматривает индексацию мер соцподдержки населения на аналогичный процент. Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие указов, а также оклады денежного содержания государственных служащих Пермского края также планируется проиндексировать на 4,9% с 1 октября 2024 года", - говорится в сообщении.

Проект закона о краевом бюджете на 2024-2026 годы на 70% состоит из расходов социальной направленности. Продолжится реализация адресной инвестиционной программы Пермского края. Запланировано финансирование 77 объектов строительства, при этом 62 объекта планируется к вводу в предстоящий трехлетний период. Также продолжится развитие дорожной инфраструктуры в крае - на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог и повышение безопасности дорожных условий в трехлетнем периоде предусмотрено более 77 млрд рублей.

Бюджет Пермского края на 2024-2026 годы сформирован с дефицитом, при этом прогнозируется его уменьшение в период очередной трехлетки. Размер государственного долга края не превысит 50% объема налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета. Доходы края в 2024 году составят 207,4 млрд рублей, в 2025 году - 213,8 млрд рублей, в 2026 году - 211,5 млрд рублей. Расходы краевого бюджета в 2024 году - порядка 230,8 млрд рублей, в 2025 году - 230,4 млрд рублей и 222,5 млрд рублей в 2026 году.

По итогам заседания законопроект о бюджете региона на 2024-2026 годы одобрили для внесения в региональное Заксобрание.