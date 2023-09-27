Набиуллина заявила о невозможности полностью перенять опыт КНР по регулированию финрынков

Глава ЦБ отметила, что в Китае управляемый валютный курс, множественность процентных ставок, а также действуют ограничения на движение капитала

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россия не может полностью перенять опыт Китая в области регулирования финансовых рынков, в первую очередь из-за существующих отличий в подходах его регулирования, в том числе в вопросах движения капитала. Такое мнение озвучила глава Банка России Эльвира Набиуллина на лекции для студентов МГУ.

"Сейчас многие смотрят на опыт Китая. Мы изучаем опыт разных стран, потому что ни один опыт нельзя скопировать. Я думаю, все это прекрасно знают, везде различаются условия. У нас бюджетная и денежно-кредитная политика отличаются от той, что проводит Китай, - отметила она. - Кто нам предлагает вот это использовать, наверное, забывают посмотреть, что Китай уже несколько десятилетий, два десятилетия как минимум, пытается либерализовать движение капитала, финансовые рынки и так далее. Зачем нам двигаться назад, я не понимаю. <…> Что-то мы изучаем, какие-то конкретные вещи, как они применяют на конкретных рынках, но напрямую, я считаю, мы этот опыт взять не можем".

Глава ЦБ напомнила, что в Китае управляемый валютный курс, множественность процентных ставок, а также действуют ограничения на движение капитала.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что проблему высокой волатильности рубля и инфляции нужно решать не стандартными методами валютного контроля - следует изучать китайскую модель, где существует некая "мембрана" между внутренним валютным рынком и внешним. В свою очередь в ЦБ указали на риски возникновения множественности курсов и негативные последствия для финансового рынка при разделении валютного рынка и использовании "мембран".