Компенсации по советским вкладам составят около 7,5 млрд рублей на 2024-2026 годы

В 2024 году их объем составит 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Компенсационные выплаты по советским вкладам составят в совокупности около 7,5 млрд рублей на 2024-2026 годы, говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Объем компенсационных выплат по гарантированным сбережениям граждан в соответствии с Федеральным законом от 10 мая 1995 года № 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан РФ" (вклады в Сберегательном банке РФ по состоянию на 20 июня 1991 года, вклады в организациях государственного страхования РФ по состоянию на 1 января 1992 года и выкуп сертификатов Сбербанка СССР и Государственных казначейских обязательств СССР, размещенных на территории РФ до 1 января 1992 года), составит в 2024 году - 2,5 млрд рублей, в 2025 году - 2,4 млрд рублей, в 2026 году - 2,4 млрд рублей", - отмечается в материалах.

В 2024 году предусмотрена выплата компенсации в трехкратном размере остатка вкладов граждан РФ в Сбербанке, открытых до 20 июня 1991 года, и взносов в "Госстрахе" по договорам личного страхования в период до 1 января 1992 года и о госбумагах СССР и РСФСР, размещенных до 1 января 1992 года. Гражданам РФ 1946-1991 годов рождения (в том числе наследникам, относящимся к указанной категории граждан) предусмотрена выплата компенсации в двухкратном размере.