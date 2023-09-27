Набиуллина назвала вредной политику закрытости в вопросах ДКП

По словам главы ЦБ, населению важно понимать, что происходит

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Закрытость со стороны регулятора при принятии решений в денежно-кредитной политике, особенно в сложные времена, вредна. Населению важно понимать, что происходит, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на лекции для студентов экономического факультета МГУ.

"Политика закрытости, я считаю, не полезна. Даже в спокойные времена, ну люди могут доверять Центральному банку… Сидят там, как мы говорили, профессионалы в денежно-кредитной политике, принимают решения. Но в сложные времена политика закрытости не работает абсолютно. Мы это проходили в пандемию", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, не следует ли ЦБ проводить "более скрытую денежно-кредитную политику, чтобы его действия не считывались неправильно".

Она напомнила, что в период пандемии регулятор устраивал еженедельные пресс-конференции. "Мы понимаем, что для людей важно понимать. Мы готовы дальше проводить работу по разъяснению. Закрытость вредна, она вызывает недоверие. И контролировать инфляцию в этих условиях тоже будет невозможно", - добавила глава ЦБ.