Россия поставила Кубе по программе ООН 650 тонн подсолнечного масла

В августе при посредничестве ВОЗ РФ поставила кубинской стороне около 26 тонн медицинских препаратов и расходных материалов для клиник

ГАВАНА, 27 сентября. /ТАСС/. Прием 650 тонн витаминизированного подсолнечного масла, которые Россия передала Кубе при посредничестве Всемирной продовольственной программы (ВПП) под эгидой ООН, состоялся в Гаване.

На церемонии присутствовали посол РФ в Гаване Виктор Коронелли, представитель ВПП на острове Этьен Лабанд и кубинские официальные лица. Помощь будет распределена бесплатно среди граждан страны.

"Сегодняшнее мероприятие стало реальностью благодаря сотрудничеству со Всемирной продовольственной программой ООН и пожертвованию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Мы надеемся, что эта помощь окажет большую поддержку кубинскому народу, особенно наиболее уязвимым социальным слоям населения, детям и пожилым людям, - сказал посол. - Это еще один пример непоколебимой приверженности народа и правительства Российской Федерации продовольственной безопасности братской Республики Куба перед лицом преступной политики удушения ее экономики односторонними и незаконными мерами, введенными Вашингтоном. Я уверен, что при поддержке таких друзей, как наша страна, Куба одержит победу над всеми невзгодами, созданными враждебными силами".

В августе при посредничестве Всемирной организации здравоохранения Россия поставила Кубе около 26 тонн медицинских препаратов и расходных материалов для клиник. По данным Министерства здравоохранения Кубы, поставка поможет в медицинском обслуживании по меньшей мере 10 тыс. человек в разных регионах страны.