В Твери открыли завод по переработке пластика и экопространство

На предприятии, в частности, расширили переработку пластиковой упаковки ПЭТ и ПНД до 40 тыс. тонн в год

ТВЕРЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Единственный в России комплекс Total Cycle, состоящий из крупнейшего завода по переработке пластиковой упаковки и образовательного и исследовательского экопространства, открылся на бывшей промплощадке Тверского завода вторичных полимеров, сообщает корреспондент ТАСС.

"После выхода на стабильную работу с точки зрения объемов и качества мы планируем и дальше расширять спектр перерабатываемой упаковки. Сегодня мы перерабатываем в основном то, что легко собрать и переработать. Наша задача перерабатывать все, чтобы ничего не попадало на мусорный полигон. Мы уже сделали огромное количество опытов и планируем расширять спектр. В первую очередь речь идет о гибкой упаковке от кондитерских изделий, кормов для животных, дойпаке", - сообщил журналистам управляющий партнер группы компаний EcoPartners Константин Рзаев.

На предприятии расширили переработку пластиковой упаковки ПЭТ и ПНД с 25 до 40 тыс. тонн в год. Из переработанных отходов производят вторичное сырье - ПЭТ-хлопья и ПНД-гранулы, а также готовую упаковочную ПЭТ-ленту. В рамках расширения завод начал также выпускать ПЭТ-хлопья пищевого качества. Инвестиции в проект составили более 1,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона. Проект по запуску завода реализовали в течение трех лет, создали более 350 рабочих мест.

"Для "Сибура" партнерство с заводом Total Cycle является очень значимым. Ожидаем, что более половины произведенных на предприятии высококачественных ПЭТ-хлопьев будут направлены на наш завод "Полиэф" для производства "зеленой" гранулы Vivilen rPET с содержанием переработанного пластика, из которой в дальнейшем будет произведена экологичная упаковка для товаров и напитков. Отдельно отмечу и образовательно-просветительский компонент нового завода: музей переработки отходов, экомастерская и лекторий, открытые совместно с "Сибуром", формируют правильные смыслы осознанного отношения к своему потреблению, вовлекают в культуру раздельного сбора отходов, продвигают важность вовлечения отходов обратно в цикл", - заявил исполнительный директор "Сибура" Александр Петров.

Общая площадь предприятия более 40 кв. км позволяет совместить не только масштабное производство, но и экспериментальную лабораторию и общественные экопространства: экомузей, ремесленную мастерскую и эколекторий. Посетители смогут узнать об упаковке, переработке и попробовать сделать что-то своими руками. Ремесленные мастерские оснастили широким перечнем оборудования для проведения экспериментов и производства мелкосерийных партий из отходов пластиковой упаковки. Здесь можно поучаствовать в мастер-классе и увидеть процесс замкнутого цикла переработки - от сортировки вторсырья до создания нового изделия.