Бюджет России может получить от приватизации в 2024 году 1,229 млрд рублей

Как ранее сообщал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, план приватизации на 2024 год не предполагает продажу крупных государственных активов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российский бюджет может получить от приватизации федерального имущества в 2024 году 1,229 млрд рублей, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Объем поступлений в федеральный бюджет средств от приватизации федерального имущества в 2024 году в размере 1 229,3 млн рублей, в 2025 и 2026 годах в размере 1 225,9 млн рублей ежегодно", - говорится в документе.

Как ранее сообщал журналистам заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, план приватизации на 2024 год не предполагает продажу крупных государственных активов.

Кроме того, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составят в 2024 году 1 трлн 365 млрд 344,4 млн рублей. На 2025 год объем доходов от использования госимущества составит 1 трлн 226 млрд 867,8 млн рублей, а в 2026 году - 1 трлн 254 млрд 161,5 млн рублей, следует из материалов к проекту.

При этом доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, включая дивиденды от Сбербанка, составят в будущем году 650 млрд 421,4 млн рублей , в 2025 году - 585 млрд 118 млн рублей, а в 2026 году - 621 млрд 111,3 млн рублей.